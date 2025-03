L’addio a Andrea Verzeroli, le due sorelle: «Ti sentiremo sempre al nostro fianco»

Un dolore immenso nei ricordi di amici e familiari che hanno omaggiato per l’ultima volta Andrea Verzeroli , il 28enne di Cazzano Sant’Andrea , ma cresciuto tra Colzate e Vertova , vittima della strada nella notte tra giovedì e venerdì. Il giovane è stato coinvolto in un incidente con un mezzo pesante mentre stava rientrando a casa in A4 , all’altezza di Bolgare. Le esequie del pomeriggio di lunedì 10 marzo nella Parrocchiale di Vertova .

Le parole del parroco

«Il filo rosso che oggi ci unisce nel dolore deve diventare un filo d’oro, con quell’oro che nel cuore ciascuno di noi può trovare per fare del bene, come Andrea ha fatto per tutta la vita». È la metafora usata nell’omelia dal parroco di Colzate don Paolo Biffi, che concelebrava con don Giovanni Bosio, parroco di Vertova, e don E gidio Rivola, prevosto a Cazzano Sant’Andrea, dove il 28enne lavorava (come dipendente comunale) e risiedeva. Oltre a loro anche don Enzo Locatelli (collaboratore pastorale a Vertova) e don Matteo Bettazzoli , parroco di Semonte.