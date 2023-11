L’Ambrogino d’oro a Lamera, la studentessa anti caro-affitti

Dalla segnalazione all’assegnazione: l’impegno civico di Ilaria Lamera, la studentessa di Alzano Lombardo che ha dato il via alla protesta contro il caro affitti dormendo in tenda davanti al Politecnico di Milano, è stato riconosciuto con l’Ambrogino d’oro . I riconoscimenti saranno consegnati il 7 dicembre, giorno del patrono di Milano.

Ilaria Lamera, a 23 anni, il 4 maggio scorso decise di dare un segnale forte al problema del caro affitti che affligge gli studenti fuori sede: si accampò in tenda davanti al Politecnico di Milano, dove studia. Il suo «campeggio» di protesta in piazza Leonardo da Vinci iniziò a destare curiosità e interesse, riscuotendo solidarietà e trovando anche numerosi compagni di viaggio. A Milano e nelle principali città con sedi universitarie, si innalzarono altre tende per avviare confronti sul problema