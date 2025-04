L’autopsia sulla donna morta ad Alzano:«Più complessa del previsto, ci vuole tempo per valutare»

È stata identificata la donna trovata senza vita ad Alzano: si tratta di una 44enne di origini marocchine che viveva in un’altra provincia. Le indagini stanno proseguendo e l’autopsia è stata anticipata al pomeriggio di lunedì 7 aprile.

I carabinieri avevano già riferito che sul corpo « non sono stati riscontrati segni di una morte violenta » e che le indagini proseguono: sono confermate le escoriazioni sul corpo evidenziate già dopo il ritrovamento.

L’autopsia «complicata»

L’autopsia che si è svolta lunedì 7 aprile nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è iniziata alle 15.30 ed è terminata alle 18.15. All’uscita il pubblico ministero Giulia Angeleri, incalzata dai giornalisti, non ha rilasciato dichiarazioni se un lapidario: «La situazione è più complicata del previsto, ci siamo presi del tempo per valutare». Poi la Pm è salita sulla sua auto ed è andata via.