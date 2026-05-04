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Cronaca / Valle Seriana Lunedì 04 Maggio 2026

Lite tra ragazzini in centro a Clusone: telecamere al vaglio

LA LITE. Sabato sera in piazza Uccelli: indagano i carabinieri. È il secondo caso in pochi giorni. Pure a Dalmine lite in strada.

Lite tra ragazzini in centro a Clusone: telecamere al vaglio
La zona dell’aggressione
(Foto di Fronzi)

I carabinieri di Clusone e della stazione di Ardesio stanno cercando di fare luce su quanto avvenuto tra le 21 e le 22 di sabato sera a Clusone, nella centrale piazza Uccelli, dove un gruppo di ragazzini, tutti minorenni, sono rimasti coinvolti in una rissa. Stando a quanto è stato possibile sapere, alcuni giovanissimi che stavano trascorrendo la serata in piazza sarebbero stati aggrediti da un altro gruppetto di coetanei: sono volati calci e pugni e poi gli aggressori si sono dileguati.

Un altro caso a Dalmine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre alcuni dei ragazzini coinvolti sono poi stati portati in ospedale per essere medicati: nulla comunque di grave. Domenica 3 maggio erano presenti ancora nella zona alcuni vetri di bottiglie rotte, ma sembra – dai racconti dei testimoni – che non siano stati utilizzati nella rissa. A ogni modo la zona è costellata di telecamere e verosimilmente le immagini video potranno consentire ai carabinieri di ricostruire meglio l’episodio e dare un volto ai responsabili. Anche perché non è la prima volta che nella zona di piazza Uccelli avvengono fatti di questo genere. Lite violenta, nella notte tra sabato e ieri, anche a Dalmine dove, attorno alle 4 in via Pascolo, due ragazzi di 19 anni e una donna di 39 sono venuti alle mani: sul posto i mezzi del 118, con i feriti (non gravi) trasportati in ospedale.

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