Lite tra ragazzini in centro a Clusone: telecamere al vaglio

I carabinieri di Clusone e della stazione di Ardesio stanno cercando di fare luce su quanto avvenuto tra le 21 e le 22 di sabato sera a Clusone, nella centrale piazza Uccelli, dove un gruppo di ragazzini, tutti minorenni, sono rimasti coinvolti in una rissa. Stando a quanto è stato possibile sapere, alcuni giovanissimi che stavano trascorrendo la serata in piazza sarebbero stati aggrediti da un altro gruppetto di coetanei: sono volati calci e pugni e poi gli aggressori si sono dileguati.