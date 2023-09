Lounge, suite e spa: i rifugi di Colere diventano «deluxe»

Mentre si fa sempre più vicina l’apertura dei nuovissimi impianti di risalita, Colere guarda già avanti. Il rilancio della stazione passerà anche da un profondo rinnovamento dei rifugi. Bisognerà attendere ancora un anno, perché la priorità è stata data ai lavori per l’installazione di cabinovia e seggiovie. Per i lavori sui rifugi - per cui sono previsti investimenti da 8 milioni di euro, che si aggiungono ai 22 per i nuovi impianti - l’obiettivo è di essere pronti per l’inizio dell’inverno 2024-2025.