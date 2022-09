Lutto a Cene per il giovane autista. Lo scontro fatale sulla provinciale 671

È morto sul colpo, incastrato tra le lamiere della sua Peugeot che si è schiantata frontalmente contro un furgone. Per Mohamed El Messaoudi, autista di 28 anni, di Cene, non c’è stato nulla da fare. Il corpo del giovane è stato estratto dai vigili del fuoco ma il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 25 settembre, alle 7,10, sulla ex statale 671, la provinciale della Val Seriana, al km 26 all’altezza di Albino. S tando ai rilievi dei carabinieri di Albino e alle testimonianze raccolte sul posto, il giovane sulla sua Peugeot 208 stava viaggiando in direzione di Clusone a velocità sostenuta. Ha superato un’Audi in un tratto vietato, in cui c’è la striscia continua, mentre dal senso opposto sopraggiungeva un furgone .