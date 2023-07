Nembro, allarme per i tuffi dal ponte romanico. Il sindaco: pericoloso, i genitori vigilino

Già da diversi giorni il ponte romanico di via Marconi a Nembro, che collega il centro del paese con la sponda sinistra del Serio, è diventato il teatro di un fenomeno preoccupante: gruppi di ragazzi che si tuffano nel fiume direttamente dal parapetto del ponte. Nei giorni scorsi si sono susseguite diverse segnalazioni da parte di cittadini preoccupati e anche l’Amministrazione comunale è intervenuta prontamente.

Lunedì 10 luglio il sindaco Gianfranco Ravasio ha inviato una comunicazione ai cittadini tramite il sistema Alert system (con cui il sindaco invia messaggi telefonici alle tante famiglie iscritte al servizio). «Mi rivolgo direttamente a quei ragazzi per chiedere che smettano immediatamente di avere questi comportamenti estremamente pericolosi – è stato l’appello del primo cittadino – e per allertare tutte le famiglie, affinché vigilino sui propri figli e li invitino ad evitare quello che, per loro, è probabilmente solo un gioco, ma che potrebbe avere conseguenze spiacevoli e dolorose». Il sindaco ha chiesto anche la collaborazione di tutti i cittadini, invitandoli a segnalare ogni eventuale situazione di pericolo.

Segnalazioni e controlli

E infatti nei giorni successivi sono arrivate numerose segnalazioni. «Gli agenti della Polizia locale di Nembro, ma anche i Carabinieri, sono intervenuti diverse volte sul posto, in alcuni casi in seguito a segnalazioni di cittadini, in altri casi di propria iniziativa – racconta il sindaco –. Non hanno mai colto nessuno in flagrante, perché evidentemente i ragazzi quando vedono arrivare gli agenti si allontanano. Nella giornata di mercoledì hanno trovato alcuni ragazzi sul greto del fiume, a bordo acqua: potrebbero essere stati loro a tuffarsi, ma di fronte agli agenti hanno negato». Nessun ragazzo è stato finora identificato dalle forze dell’ordine: sembrerebbe si tratti di adolescenti minorenni, ma non ci sono certezze.

«Comportamento pericoloso»

«La situazione è preoccupante – continua il sindaco –. Si tratta di un comportamento molto pericoloso. Loro lo vedono come un gioco ed è nostro compito farli rendere conto del pericolo per la loro incolumità. La nostra azione non vuole essere coercitiva o punitiva, ma di prevenzione: capiamo che non si rendono conto di quello che fanno e devono essere sensibilizzati, sia direttamente sia attraverso le famiglie».

