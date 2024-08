Rissa al bar, morto papà di 38 anni. In fuga uno degli aggressori

Prima un pugno in faccia, violentissimo, che lo fa barcollare. Poi, a stretto giro, una «bicchierata» alla nuca, che gli fa perdere i sensi e lo fa cadere in avanti. A quel punto Mykola Ivasiuk stramazza a terra e resta immobile, in posizione prona. Tanto che uno dei due aggressori, quello che gli aveva appena sferrato il pugno in testa, si preoccupa: si china su di lui, gli afferra un braccio e lo gira. Ma, anche da supino, Mykola non dà segni di vita: è lo stesso aggressore – un calabrese ventinovenne residente in Brianza ma da qualche tempo di casa qui a Casazza, diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona – a chiamare il 112 e chiedere l’intervento dei soccorsi. Che si riveleranno purtroppo vani.

Un ricercato

L’altro aggressore, un marocchino trentaduenne senza fissa dimora, invece si dilegua: raggiunge la casa di Spinone dove un bergamasco di 46 anni lo ospita, prende la Ford grigia di quest’ultimo e fa perdere le sue tracce. È ancora ricercato con l’accusa di omicidio, anche se gli inquirenti confidano che il «cerchio si sta stringendo». In carcere ieri mattina sono intanto finiti – arrestati dai carabinieri della Compagnia di Clusone – il calabrese e il bergamasco, il primo accusato di omicidio – non ancora declinato nello specifico, anche se potrebbe essergli contestato il preterintenzionale per aver causato la morte di Mykola senza avere avuto la volontà di ucciderlo –, mentre il secondo di favoreggiamento nella fuga del marocchino.

I fatti

Questa la dinamica di quanto avvenuto poco prima delle 22,30 di lunedì fuori dal «Rosy Bar», lungo la Statale del Tonale che attraversa Casazza. Ai carabinieri sono venute in aiuto le riprese interne del bar, anche se l’aggressione mortale è avvenuta – comunque filmata – sotto il porticato esterno, dov’erano seduti, in distinti tavolini, l’avventore calabrese e quello marocchino. La causa specifica del litigio non è ancora chiara: probabilmente a rendere pesante il clima il fatto che i coinvolti – vittima e aggressore – fossero sotto l’effetto di alcol. Nei filmati si vede Mykola Ivasiuk – nato 38 anni fa in Ucraina, vicino a Leopoli, e in Italia da una decina, di casa in un palazzo di fronte al «Rosy bar», dall’altra parte della Statale – arrivare al locale, entrare, uscire e poi avvicinarsi di nuovo al locale, forse perché il calabrese e il marocchino gli avevano detto qualcosa. A quel punto c’è un battibecco con il calabrese (tutte le persone coinvolte si conoscevano), Mykola si gira verso di lui e viene colpito con il pugno in faccia. Violentissimo. Tanto da neutralizzare un fisico molto robusto come quello del trentottenne ucraino: a incidere definitivamente sulla sua stabilità e farlo cadere a terra è un colpo alla nuca che il marocchino, alle sue spalle, gli sferra con un bicchiere.

Sarà l’autopsia – disposta dalla Procura e programmata per venerdì mattina all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (la eseguirà il dottor Matteo Marchesi) – a chiarire se a causare la morte sia stato il pugno in faccia, la bicchierata alla nuca, oppure la caduta. O, come sembra più verosimile, la catena delle tre situazioni di violenza, una dietro l’altra in tempi strettissimi.