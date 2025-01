Si ribalta un camion sulla statale della Val Seriana, traffico bloccato da Gazzaniga a Ponte Nossa - Video

Secondo le prime ricostruzioni, stava viaggiando in direzione Clusone quando avrebbe urtato un muretto a destra della carreggiata, per poi ribaltarsi. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo e non ha riportato gravi conseguenze. Complicate le operazioni di rimozione: sul posto è in arrivo una seconda autogrù dei vigili del fuoco, per spostare il camion e rendere più fluida la circolazione, che risulta totalmente bloccata: il traffico è fermo da Gazzaniga a Ponte Nossa.