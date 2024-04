Valbondione, ancora grave la donna scivolata nel canalone

Sono stazionarie ma ancora molto gravi le condizioni della donna di 66 anni che sabato, poco prima delle 11, è caduta nel canale nord-ovest del Monte Cimone, scivolando per un centinaio di metri. La donna è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata trasportata dopo essere stata recuperata con l’elisoccorso del 118. A dare l’allarme erano stati gli escursionisti che si trovavano con lei: la donna, bergamasca, era munita di piccozza e ramponi ed era dunque ben attrezzata.

I carabinieri di Clusone hanno avviato gli accertamenti per ricostruire nei dettagli l’accaduto: al momento dell’incidente nella zona c’era vento forte e le temperature erano sotto lo zero. Delicate, anche per questo, le operazioni di recupero della ferita: il medico si è dovuto calare con il verricello nel punto in cui l’escursionista si era fermata dopo la caduta.