Crocerossine, aperto un bando per volontarie

Il soprannome, «crocerossine», evoca un mondo d’altri tempi. Ma il loro contributo, il contributo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana (Cri), è prezioso anche oggi: ed è per questo che fino al 30 novembre sono aperte anche a Bergamo le iscrizioni al corso biennale che forma queste figure, che lavorano sia presso i comitati locali della Croce rossa sia – ed è questa la loro caratteristica peculiare – soprattutto in supporto alle forze dell’ordine e alle forze armate, in tempo di pace e in tempo di guerra.

I requisiti per partecipare al corso

Chi può iscriversi a questi corsi di formazione? I requisiti principali per poter presentare la propria candidatura sono i seguenti: età tra i 18 e i 55 anni, cittadinanza italiana, diploma di scuola superiore. Per accedere al ruolo si dovrà poi sostenere un corso di formazione biennale, abbreviato a un anno per chi è già un operatore sanitario.

Nel corso di formazione sono previste 400 ore di tirocinio al primo anno e 500 al secondo anno. Dopo il primo anno, le allieve vengono inserite per affiancare le infermiere già in servizio. Il corso inizierà da febbraio 2025 «Le infermiere volontarie – spiega Veronica Grillo, ispettrice dell’Ispettorato di Bergamo Hinterland del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana – lavorano in tempo di pace e in tempo di conflitto: siamo sempre operative. A Bergamo le “crocerossine” attive sono una trentina: il nostro impegno è anche nelle attività sociali, per esempio il supporto negli screening o a supporto di associazioni e comitati in caso di iniziative pubbliche, ma la nostra caratteristica principale è quella di lavorare al fianco delle forze armate. Ad esempio, in Bergamasca collaboriamo per l’assistenza ai poligoni e ad alcuni corsi di formazione, e in caso di missioni di emergenza possiamo partire al fianco delle forze armate».

L’iscrizione e la formazione