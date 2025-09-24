Maltempo nel weekend, Pigiama Run spostata al 18 ottobre alle 15

Il maltempo ha portato a un cambio di data: annullata la Pigiama Run di venerdì 26 settembre, la manifestazione solidale è stata riprogrammata a sabato 18 ottobre alle 15, sempre al parco Suardi a Bergamo . Si tratta della prima corsa (o camminata) in pigiama d’Italia, ideata per essere solidali con i bambini malati di cancro.

Quella del 2025 è la seconda edizione a Bergamo, organizzata da Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto a Casa Amoris Laetitia, struttura di Fondazione Angelo Custode che accoglie bambini con patologie oncologiche e le loro famiglie, con l’obiettivo di acquistare un mezzo di trasporto attrezzato per portare le cure a domicilio, permettendo ai piccoli pazienti di rimanere nella propria abitazione nonostante la malattia.