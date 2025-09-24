Volontariato / Bergamo Città
Mercoledì 24 Settembre 2025
Maltempo nel weekend, Pigiama Run spostata al 18 ottobre alle 15
LA NOVITÀ. Viste le ultime previsioni meteo, la Pigiama Run è stata rinviata a sabato 18 ottobre alle 15 al Parco Suardi, con la stessa organizzazione.
Il maltempo ha portato a un cambio di data: annullata la Pigiama Run di venerdì 26 settembre, la manifestazione solidale è stata riprogrammata a sabato 18 ottobre alle 15, sempre al parco Suardi a Bergamo. Si tratta della prima corsa (o camminata) in pigiama d’Italia, ideata per essere solidali con i bambini malati di cancro.
Quella del 2025 è la seconda edizione a Bergamo, organizzata da Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto a Casa Amoris Laetitia, struttura di Fondazione Angelo Custode che accoglie bambini con patologie oncologiche e le loro famiglie, con l’obiettivo di acquistare un mezzo di trasporto attrezzato per portare le cure a domicilio, permettendo ai piccoli pazienti di rimanere nella propria abitazione nonostante la malattia.
L’iniziativa è quindi per sabato 18 ottobre alle 15 con partenza dal parco Suardi: da qui si snoderà un tragitto ad anello di 4,5 chilometri per persone di tutte le età, compresi i bambini, anche in passeggino.
Avanti con le iscrizioni
Sarà allestito un village con animazione e punti ristoro, aperto fino alle 22. Iscrizioni aperte sul sito www.pigiamarun.it/bergamo: prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini sotto i 7 anni; tutti gli iscritti riceveranno in regalo il pettorale con il pacco gara e gli omaggi degli sponsor.
