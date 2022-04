Canti e l’omaggio a Olivelli, la terza tappa del Cammino alpino

Una visita un po’ particolare che ha previsto una parte ufficiale con la deposizione alla tomba di famiglia della miniatura della scultura simbolo dell’iniziativa e una parte più «all’alpina», con i camminatori che hanno intonato il canto «Figli di nessuno», canta a cui era particolarmente affezionato Beppe. Il percorso è proseguito lungo il Naviglio Grande fino ad Abbiategrasso dove i camminatori sono stati ospitati per un momento di ristoro alla sede degli alpini e dove hanno incontrato un gruppetto di Alpini di Vigevano che li hanno accompagnati fino a Vigevano per raggiungere la cattedrale di Sant’Ambrogio.

L’accoglienza del vescovo

Dopo circa 25 chilometri di cammino sono stati accolti nella cattedrale dal vescovo bergamasco Maurizio Gervasoni il quale, al termine della Messa delle 18, si è commosso quando Gian Pietro Vavassori, coordinatore della zona Basso Sebino, lo ha ringraziato donandogli la scultura dei quattro Beati alpini, e spiegando il significato dell’opera gli ha ricordato le sue origini bergamasche. Dopo tre tappe la stanchezza inizia a farsi sentire, ma il morale è alto. L’affiatamento dei partecipanti e il clima di accoglienza che si respira in ogni tappa aiuta a superare tutte le difficoltà. Dopo la cena, in serata nell’aula magna del Seminario l’incontro con monsignor Mario Tarantola, curatore della causa per la beatificazione dell’alpino Teresio Olivelli, morto il 17 gennaio 1945, a 29 anni, nel campo di concentramento di Hersbruck. in seguito alle percosse subite.