Un’altra tragedia sulla litoranea del Sebino, due morti in moto a Riva di Solto

Un altro tragico incidente in moto e ancora sulla statale 469 che costeggia il lago d’Iseo. A meno di 24 ore dallo schianto che nella notte tra venerdì e sabato a Predore è costato la vita a Elia Martinelli, 23enne di Tavernola, verso le 16 di sabato due motociclisti, di 55 e 56 anni, sono morti in un incidente nel tratto di litoranea che passa nel territorio di Riva di Solto, in località Zù. Stando alle prime informazioni disponibili, le due vittime viaggiavano su due moto diverse che si sono scontrate. Appena è stato dato l’allarme, sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso, con i vigili del fuoco e i carabinieri.