Incidente a San Pellegrino, c’è l’elicottero: traffico in Val Brembana Uno schianto all’altezza di San Pellegrino, c’è un ferito fortunatamente non in gravi condizioni. Traffico in Val Brembana.

Un incidente sulla statale 470, intorno alle 7.30, sta causando code in Val Brembana: all’altezza di San Pellegrino, giovedì 1° luglio, un’auto è rimasta coinvolta in uno schianto. Dalle prime informazioni del 118 sarebbe coinvolto un giovane di 20 anni (e non di 54 come precedentemente diffuso, ndr): le sue condizioni sembrano fortunatamente non gravi, come era invece emerso dalle prime informazioni.

Sul posto due ambulanze, un’auto medica e anche l’elicottero del 118 oltre alle forze dell’ordine per regolamentare il traffico.

