Vento e grandinate nelle valli, oltre 20 interventi dei pompieri. Salta «Ardesio DiVino» - Foto e video Nella notte tra sabato e domenica temporali e grandinate sulle valli bergamasche. Ardesio, auto ed edifici danneggiati; la seconda giornata della manifestazione «Ardesio DiVino» è stata annullata.

Nubifragi sulla Bergamasca nella notte tra sabato e domenica. Complessivamente nel corso della nottata i vigili del fuoco hanno effettuato 22 interventi tra alta Valle Brembana, alta Valle Seriana e Valle Imagna. In azione le squadre della centrale di Bergamo e i distaccamenti di Zogno, Madone, Gazzaniga, Lovere, Clusone, Treviglio e Romano di Lombardia. Nella serata di sabato, dopo i danni in Val Brembana registrati nel tardo pomeriggio, dalle 22 il maltempo è arrivato in Val Seriana e Val di Scalve: temporali, vento, fulmini e grandinate con chicchi di grosse dimensioni che hanno imbiancato le strade, danneggiato lucernari e auto in sosta all’aperto. Grandinate si sono registrate in vari paesi, da Castione a Colere, da Villa d’Ogna ad Ardesio, anche con interruzioni dell’energia elettrica. Particolarmente violenta quella di Ardesio, dove ha provocato danni ad automobili, edifici pubblici e privati, e all’allestimento della manifestazione «Ardesio DiVino», che ha dovuto annullare il programma di domenica.

Vetrata danneggiata dalla grandine alla chiesa parrocchiale di San Giorgio ad Ardesio

Il maltempo non ha dato tregua anche in mattinata, «pertanto – spiegano gli organizzatori – non potendo garantire lo svolgimento della seconda giornata in sicurezza la Pro Loco Ardesio, a malincuore, è costretta ad annullare la seconda giornata di Ardesio DiVino». «Viste le previsioni meteo per la giornata – spiega il presidente della Pro Loco Ardesio Gabriele Delbono – , ulteriormente peggiorate in mattinata, i notevoli danni registrati su tutto l’allestimento e il paese di Ardesio, data l’impossibilità di ripristinare la manifestazione e consentire lo svolgimento della stessa in sicurezza, non potendo spostare l’evento al chiuso e garantire allo stesso tempo il distanziamento e le normative anti-covid, siamo stati costretti a prendere questa decisione e ad annullare la giornata di domenica di Ardesio DiVino con tutti i suoi eventi. Non è stata una decisione semplice, ma condivisa da tutta l’organizzazione. Ci dispiace anche per i produttori che anche quest’anno hanno creduto in noi nonostante tutto . Anche per oggi era prevista la prevendita quindi saranno rimborsati quanti hanno acquistato l’ingresso della domenica, con modalità che verranno comunicate sul sito di Ardesio DiVino (ardesiodivino.it) e sulle pagine social della Pro Loco Ardesio (pagina facebook e profilo instagram). Ci vorrà un po’ di tempo ma rimborseremo tutti».

Ecco un video della grandinata ad Ardesio.

Tettoie danneggiate ad Ardesio

Strade imbiancate ad Ardesio

Danni anche Castione della Presolana, come ha spiegato stamattina il sindaco Angelo Migliorati attraverso un post su Facebook: «Prestare attenzione – si legge nel post – in via Fantoni (zona Risol), senso di marcia alternato per problemi al manto stradale. In molte zone di Bratto è interrotta da ore l’energia elettrica. Enel mi ha avvisato che ci sono numerosi danni alle linee di distribuzione e che interverranno con il posizionamento di generatori. Ruscellamenti in molte zone del paese, con materiale che ha invaso la carreggiata. Stiamo intervenendo, ma prestare attenzione. Caduta di un albero, già rimosso, lungo la strada del Monte Pora. Come sempre grazie al Corpo Volontari Presolana protezione civile, agli operai di setco servizi ed agli operatori geco prontamente intervenuti».

I primi nubifragi si erano registrati sabato 31 luglio, dalle 17, sulla Val Brembana. Tra le segnalazioni, una frana a Mezzoldo e un grosso albero caduto sulla strada tra Olmo al Brembo e Piazzolo sulla sp1: un grande pino si è schiantato a terra poco prima del bivio che, salendo, porta a Piazzolo. L’albero di traverso ha ostruito il traffico che è poi ripreso poco prima delle 19, grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Violente grandinate, con chicchi di grosse dimensioni, in diversi comuni dell’alta valle, blackout elettrici a Roncobello, Mezzoldo Piazza Brembana, Averara, Santa Brigida, Cusio, Piazzolo e Olmo.

