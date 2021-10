Tragico schianto frontale nella notte a Gorlago: muore un 31enne di Alzano L’incidente alle 2 della notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre. Altri quattro ragazzi feriti.

Si chiamava Francesco Epis, il di 31enne di Alzano Lombardo che è morto nel tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre a Gorlago in via 1° maggio verso le 2. Uno schianto frontale in cui sono rimasti feriti altri quattro ragazzi.

Due auto si sono scontrate all’altezza di una rotonda (foto), la dinamica è al vaglio della Polizia Stradale.

Il luogo dell’incidente mortale di Gorlago sulla provinciale 91

(Foto by Monica Armeli)

Sul posto 5 ambulanze e un’auto medica per soccorrere i feriti: una ragazza di 16 anni e tre ragazzi di 18, 20 e 23 anni che sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi.

Non c’è stato nulla da fare, invece, per il 31 enne di Alzano Lombardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA