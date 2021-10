«Chiude l’ultimo sportello bancario a Nese: seimila abitanti privi del servizio» La denuncia via social del sindaco di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi. Già raccolte 400 firme da Federconsumatori Bergamo.

Il sindaco di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi, lancia un appello sui social per far in modo che la frazione di Nese - seimila abitanti -, con la chiusura dello sportello bancario di Banca Intesa, non rimanga sguarnita del servizio bancario per i cittadini.

A farsi portavoce del malcontento che interessa gli abitanti della frazione del paese, è stato per primo Federconsumatori Bergamo che ha raccolto 400 firme. Dal 25 luglio scorso infatti è stata chiusa la filiale di Intesa Sanpaolo nella frazione. Quindi, per gli oltre 6.000 abitanti, «nessun servizio a disposizione se non la possibilità di recarsi presso il bar - tabacchi a chiedere, tramite tessera bancomat, contanti sino a un massimo di 250 euro», spiegano dall’associazione. Secondo Federconsumatori è una questione di «riservatezza e trovarsi a disagio nell’ordinare al posto di un caffè o di un pacchetto di sigarette 100 euro al barista di turno. In un luogo dove sono presenti persone con interessi diversi».

Sul tema, nella serata di venerdì 29 ottobre è intervenuto anche il sindaco di Alzano, tra l’altro già sollecitato nei giorni scorsi da Federconsumatori Bergamo. «Carissimi cittadini, intervengo sul tema della chiusura della filiale di Banca Intesa di Nese dopo aver incontrato oggi (29 ottobre ndr) Federconsumatori con un rappresentante dei cittadini, che nel mese di settembre hanno raccolto le firme sul tema. Lo faccio ora in quanto ritengo che questi siano temi sui quali servono posizioni univoche se si vogliono ottenere risultati nell’interesse comune, evitando qualsivoglia strumentalizzazione politica (soprattutto sotto elezioni) per nulla utile alla causa. Ciò non significa che fin da subito non mi sia mosso per comprendere direttamente dalla dirigenza bancaria le possibilità che Banca Intesa tornasse sui propri passi, evitando di chiudere lo sportello bancario di Nese o quanto meno garantisse la presenza del Bancomat. Banca Intesa è stata fino ad oggi ferma sulla propria scelta motivandola con il fatto che la filiale di Alzano si trova ad 1,1 km. dalla ex filiale di Nese, con il fatto che la filiale di Alzano sarebbe stata potenziata e che sul territorio sono presenti 5 tabaccherie abilitate per fare operazioni (prelievo fino a 250 euro, bonifici sino a 999 euro giornalieri e 2999 euro mensili, bollettini postali e bancari modelli F24 e deleghe Imu/Tari/Tasi)».

«Siamo concordi con Federconsumatori ed il comitato spontaneamente costituito, sul fatto che queste motivazioni non sono condivisibili. Siamo altresì consapevoli del fatto che la banca è un servizio privato (ancorché di interesse pubblico), sul quale la pubblica amministrazione, e quindi anche il Sindaco, non ha il minimo potere. Ciò detto, oltre ad aver intrapreso da subito interlocuzioni al riguardo con banca Intesa, abbiamo attivato interlocuzioni con Poste Italiane per accertare la possibilità che presso lo sportello postale di Nese possa collocarsi almeno un bancomat postale. Ad oggi siamo in attesa di risposta da parte di Poste Italiane».

«A ogni modo l’appello che rivolgiamo agli istituti bancari – conclude il primo cittadino – è che ad Alzano risiedono circa 13.500 abitanti e sono ad oggi presenti 3 istituti bancari, con tutta la parte di Nese e frazioni che conta oltre 6000 abitanti, ad oggi sfornita di tale servizio. L’invito rivolto alle banche è di accertare la possibilità di allocare uno sportello bancario a Nese che possa offrire al paese un servizio di prossimità importante ed all’istituto un’opportunità commerciale non indifferente. Proseguiremo al fianco dei cittadini e di Federconsumatori per sollecitare le banche al riguardo».

