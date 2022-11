«Ragazzi On the Road» per i 15 anni torna in Val Seriana. Iscrizioni aperte per 10 ragazzi

L’opportunità. «Giovani in pattuglia e in ambulanza», si cercano ragazzi tra i 16 e i 20 anni che vogliano provare l’esperienza di un weekend con le forze dell’ordine e i soccorritori.

La Val Seriana torna «Ragazzi On the Road». Dall’1 al 4 dicembre il progetto di educazione stradale e alla legalità torna ad operare lungo le stesse strade dove nacque 15 anni fa, grazie all’intuito e sensibilità di un giornalista allora cronista, Alessandro Invernici, e di un agente di Polizia Locale, Giuseppe Fuschino.

La speciale edizione di «Ragazzi On the Road», organizzata per i 15 anni di attività dell’iniziativa sarà resa possibile grazie al sostegno della Comunità Montana Valle Seriana che ha creduto nell’associazione e i suoi giovani, «adottandone» 10 che svolgeranno il progetto in affiancamento alle Polizie Locali che operano sul territorio della Valle Seriana e della Val Gandino.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 23 novembre all’indirizzo mail: [email protected] o sui Social ufficiali del progetto: Facebook: Ragazzi On The Road e Instagram: @ragazziontheroad La partecipazione, a titolo gratuito e volontario, è rivolta ai giovani tra i 16 e 20 anni residenti nei Comuni della Val Seriana. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 23 novembre all’indirizzo mail [email protected] o sui social ufficiali del progetto: Facebook: Ragazzi On The Road e Instagram: ragazziontheroad

Il progetto «Ragazzi On the Road», nato sulle strade della Val Seriana nel 2007, ha da poco festeggiato i 15 anni di attività con autorità, istituzioni ed enti che da sempre collaborano all’iniziativa: oltre 800 gli studenti che in 15 anni hanno vissuto l’esperienza sul campo e diversi di loro sono diventati poi nella vita agenti di Polizia Locale, chi ancora carabiniere, medico e soccorritore.

Che cosa è Ragazzi On the Road