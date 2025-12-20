Meteo, le previsioni per domenica 21 dicembre

Domenica 21 dicembre sarà ancora una giornata grigia e nuvolosa su Bergamo e provincia, con qualche sprazzo di sole limitato alle Orobie e senza il pericolo di pioggia. Temperature che restano però piacevoli soprattutto di giorno, con massime ancora intorno a 8/10 gradi, quindi leggermente sopra la media del periodo. Ecco le previsioni del tempo di Manuel Mazzoleni di 3B Meteo.