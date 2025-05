Droga del palloncino, casi seguiti dalle comunità

Il protossido di azoto, noto anche come "droga del palloncino", sta diventando un'emergenza sanitaria tra i giovani. Questo gas, utilizzato come propellente per gli spray alimentari e come esilarante a basso costo, può avere effetti devastanti sul sistema nervoso e può portare a dipendenza. A Bergamo sono stati segnalati diversi casi di giovani schiavi di questa sostanza e non di rado si trovano bombolette vuote sparse nei giardinetti. L'inalazione di protossido di azoto può produrre uno stato d'euforia che si esaurisce rapidamente, ma può anche causare danni neurologici e dipendenza. L'uso prolungato può compromettere lo sviluppo del sistema nervoso centrale e determinare disturbi cognitivi.Il Servizio di Paola Abrate