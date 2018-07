Partita la Orobie Ultra Trail

140 chilometri massacranti

Su e giù per le montagne, in mezzo al verde, immersi nei pensieri e nei sentieri, e poi fino alla città, correranno per 24 o 48 ore. L’Orobie Ultra Trail è realtà per il quarto anno: è partita oggi alle 10 da Clusone, dalla piazza dell’Orologio, la gara da 140 chilometri con 9.500 metri di dislivello, affascinante e massacrante come poche altre in Europa.

Simone Masper

Altri articoli