Mattarella a Bergamo: il discorso all’assemblea dell’Anci - Segui qui la diretta video dalle 16

Capitale del volontariato quest’anno, Capitale della Cultura nel 2023. E per tre giorni, ora, Capitale dei Comuni. Bergamo di nuovo in vetrina: ospiterà per la prima volta l’assemblea nazionale Anci (edizione numero 39), in programma dal oggi fino al 24 novembre, in Fiera. «La voce del Paese. Per dare la parola alle nostre comunità», è il filo rosso delle riflessioni che si dipaneranno.