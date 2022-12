Per Ratzinger «esequie nella semplicità», da lunedì la salma a San Pietro. Papa Francesco al Te Deum: «Commossi e grati per Benedetto XVI»

Lo riferisce la Sala stampa vaticana. Nello stesso giorno, a partire dalle ore 9, la salma verrà esposta per la visita dei fedeli nella Basilica di San Pietro. Lunedì la Basilica resterà aperta dalle 9 alle 19, martedì e mercoledì dalle 7 alle 19.

I funerali presieduti da papa Francesco verranno celebrati in Piazza San Pietro giovedì 5 gennaio alle ore 9.30. Per la partecipazione non sono previsti biglietti. Chi desidera concelebrare potrà rivolgersi all’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (cf. Notificazione del 31 dicembre 2022). Le Delegazioni ufficiali presenti saranno quelle della Germania e dell’Italia.

La Messa esequiale per il Pontefice emerito Benedetto XVI è quindi in programma il 5 gennaio alle ore 9.30, sul Sagrato della Basilica di San Pietro. Il Santo Padre Francesco presiederà la Santa Messa. Per sua stessa volontà, i funerali del Papa emerito Benedetto XVI dovranno svolgersi «nel segno della semplicità», quindi saranno «solenni ma sobri».

Al termine della Celebrazione Eucaristica avranno luogo l’Ultima Commendatio e la Valedictio. Il feretro del Sommo Pontefice Emerito sarà portato nella Basilica di San Pietro e quindi nelle Grotte Vaticane per la tumulazione. Joseph Ratzinger, infatti, per espresso suo volere comunicato all’allora arciprete della Basilica di San Pietro, cardinale Angelo Comastri, sarà sepolto nelle Cripte Vaticane, nella nicchia dove per 38 anni (dal giugno 1963 al gennaio 2001) è rimasto sepolto san Giovanni XXIII, e poi san Giovanni Paolo II dal 2005 al 2011. Le salme di questi due Papi, come è noto, sono state trasferite all’interno della Basilica nelle cappelle delle navate laterali.

Papa Francesco al Te Deum

(Foto di FABIO FRUSTACI)

Il Te Deum delle 17 con Papa Francesco

Alle 17 del 31 dicembre Papa Francesco è entrato nella Basilica di San Pietro dove questo pomeriggio presiede i primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, cui fa seguito l’esposizione del Santissimo Sacramento, il tradizionale canto dell’inno Te Deum, a conclusione dell’anno civile, e la Benedizione Eucaristica. Al termine della celebrazione, è previsto che papa Francesco si rechi in visita al Presepio allestito in Piazza San Pietro.