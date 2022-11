Aggressione autista, i sindacati: «Mettete sui mezzi le cabine chiuse»

«Bisogna fare qualcosa, non accettiamo e non ci arrendiamo al pensiero che sia normale andare a lavoro e tornare non a casa dalla propria famiglia, ma in ospedale. Ancora evidenziamo che questa è solo la punta di un enorme iceberg composto di centinaia di aggressioni fisiche e verbali che avvengono quotidianamente»

Le organizzazioni sindacali bergamasche contestano fortemente quanto accaduto a Clusone: «Abbiamo denunciato tantissime volte il problema delle aggressioni subite dai lavoratori del settore. Abbiamo indetto anche due scioperi per sensibilizzare aziende ed istituzioni, ma purtroppo nulla è cambiato. Purtroppo davanti all’ennesimo autista massacrato da un pazzo, tra l’altro già conosciuto e segnalato alle forze dell’ordine, si è arrivati ad un punto tale che rende la situazione non più gestibile. Si ha paura ad andare a lavorare. Questa condizione nel 2022 è semplicemente inaccettabile: dove sono le politiche messe in campo dall’azienda per evitare queste situazioni? Dove sono gli interventi normativi (chi aggredisce un autista deve essere punito come se aggredisse un poliziotto) e strategici messi in campo dalla politica in collaborazione con le forze dell’ordine? C’è bisogno che non solo gli autisti, ma anche tutti gli altri si assumano le proprie responsabilità. Non tutto può essere scaricato sempre sull’ultima ruota del carro. Da tempo chiediamo che i mezzi siano dotati di cabine chiuse per l’autista e di sistemi di videosorveglianza (non tutti i mezzi a Bergamo oggi né sono dotati), ma ancora non abbiamo avuto risposte. Come queste, di proposte ne abbiamo fatte tante, ma la tendenza pare essere quella di girarsi dall’altra parte. Che molte stazioni della Bergamasca siano luoghi in cui regna l’illegalità totale è un fatto, soprattutto nelle ore notturne. Bisogna fare qualcosa, non accettiamo e non ci arrendiamo al pensiero che sia normale andare a lavoro e tornare non a casa dalla propria famiglia, ma in ospedale. Ancora evidenziamo che questa è solo la punta di un enorme iceberg composto di centinaia di aggressioni fisiche e verbali che avvengono quotidianamente. Spesso si ha paura a denunciare per paura di ritorsioni».