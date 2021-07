Il presidio in via Tasso

Bergamo, oltre 200 lavoratori Boost in piazza. Lo sciopero sfiora il 100% - Foto Venerdì 23 luglio la mobilitazione, con presidio in via Tasso e incontro in Prefettura.

Più di 200 lavoratori davanti alla prefettura di Bergamo, un’adesione allo sciopero che sfiora il 100%. Questi i numeri della protesta alla Boost, azienda grafica alle prese con una crisi finanziaria che rischia di compromettere produzione e occupazione. «Nessuna notizia anche dopo tanti giorni. L’azienda non ha fatto sapere circa stipendi e circa sviluppi economici del mercato. Siamo sempre e solo in attesa». Luca Legramanti e Paolo Turani, segretari generali di FISTEL CISL e SLC CGIL di Bergamo, esprimono la loro amarezza e lo sconforto per la vicenda dell’azienda grafica di San Paolo s’Argon e Cenate Sotto, dove, da oltre un mese, più di 800 lavoratori attendono l’ultimo stipendio. Così, questa mattina, molti dei dipendenti bergamaschi del gruppo si sono ritrovati in centro a Bergamo, sotto il palazzo della Prefettura, per lo sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali e per pubblicizzare il più possibile la situazione di crisi che il settore sta vivendo, un tempo uno dei motori trainanti dell’economia provinciale.

«L’incontro con il Prefetto ha sancito l’interesse delle istituzioni per la situazione che centinaia di famiglie stanno vivendo per questa crisi – hanno detto i due sindacalisti, all’uscita dalla Prefettura. Abbiamo consegnato il documento che sottolinea tutte le difficoltà e le pesanti incertezze sul futuro, nonostante i tanti accordi che già abbiamo stretto con l’azienda». «A oggi, non c’è ancora alcuna certezza sul pagamento della mensilità di giugno per tutti i dipendenti, dopo che i ritardi si sono fatti continui e cospicui da molti mesi a questa parte. Restano scoperte TFR e Fondi Pensione Complementare di tutti i lavoratori andati in prepensionamento dall’inizio dell’anno e negli anni scorsi. Non c’è alcuna prospettiva industriale per mettere in sicurezza l’attività degli stabilimenti del gruppo e i posti di lavoro. La nostra priorità è il pagamento della mensilità di giugno, perché i bisogni delle famiglie sono importanti. Il Prefetto ha promesso interventi presso INPS e il Governo perché si facciano tutte le mosse necessarie». Per i prossimi giorni, le Organizzazioni Sindacali chiederanno un incontro all’azienda per avere risposte concrete e tangibili su stipendi arretrati e attività industriale. «Senza risposte su salario e prospettive serie rispetto alla continuità aziendale – concludono Legramanti e Turani - , le iniziative di mobilitazione proseguiranno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA