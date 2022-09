Dopo la siccità arriva la grandine a causare danni all’agricoltura: il maltempo distrugge i secondi raccolti

«Le colture bersagliate dai chicchi di ghiaccio sono state rilevate a macchia di leopardo soprattutto nella zona della bassa e della media pianura bergamasca – precisa Coldiretti Bergamo -, mentre in alcune aree collinari sono stati colpiti anche i vigneti».

«Dopo la lunga siccità – sottolinea Coldiretti Bergamo - questo evento estremo rappresenta l’ennesimo duro colpo per il settore agricolo che quest’anno è già stato fortemente danneggiato dagli effetti dei cambiamenti climatici. Per quanto riguarda il mais di secondo raccolto i campi con questa coltura erano già molto limitati rispetto agli anni scorsi a causa della mancanza di risorse idriche per l’irrigazione, la grandine ha distrutto anche quel poco che si era riusciti a coltivare».