Lavoro, l’effetto guerra riduce l’aspettativa di nuovi posti: -12 mila in tre mesi

Un dato preoccupante, una ricaduta provinciale che si aggiunge alle tante legate a filo doppio con il conflitto in Ucraina e che si riflette direttamente sul lavoro. A Bergamo, a livello di entrate, nel trimestre febbraio-aprile 2022 sono previsti 12 mila posti di lavoro in meno rispetto al trimestre precedente. Quattromila su quelle di gennaio: è il risultato della proiezione che Excelsior fa mensilmente sulle previsioni di domanda di lavoro delle aziende provinciali. Il settore più colpito è l’Industria, con un calo di circa 8 mila posti, seguito dai Servizi con quasi cinquemila posti in meno.

Effetto dei rincari energetici e di materie prime

Segno che il mix micidiale legato ai rincari energetici e di materie prime, a cui si sovrappongono i timori per il perdurare del conflitto russo-ucraino, influiscono sulle scelte di molte realtà industriali, che in questa fase preferiscono rimandare investimenti e assunzioni. Nel dettaglio, dalle 33.260 entrate previste per il trimestre dicembre 2021-febbraio 2022, si passa alle 20.620 entrate previste nel trimestre febbraio-aprile 2022 con una differenza in negativo di 12.640 posizioni.

L’Industria evidenzia la difficoltà maggiore, con sole 9.170 le entrate previste tra febbraio e aprile, rispetto alle 17.040 ipotizzate a dicembre. Di queste, l’edilizia registra 980 entrate in meno e la manifattura una importante diminuzione di 6.900 unità. Anche i Servizi non vanno meglio con 11.450 entrate previste contro le 16.220 ipotizzate nel trimestre precedente. Perdono il commercio (–1.360), i servizi di alloggio e ristorazione (–690), i servizi alle imprese (–2.770), mentre, tra le poche in territorio positivo, è in leggero aumento la previsione nei servizi alla persona ( +40).

«Dati ridimensionati rispetto alle previsioni»