La strada di Bergoglio: il no alla guerra è l’unica strada

Bergoglio ha cercato ogni strada, è stato perfino all’ambasciata russa, gesto clamoroso, un viaggio di poche centinaia di metri fuori dal Vaticano, eppure un grande viaggio di un Papa ostinato a cercare uno spiraglio oltre ogni protocollo. C’è un solo precedente che potrebbe assomigliare al gesto di Bergoglio e cioè quando Giovanni Paolo II nel 1982 in piena guerra tra Regno Unito e Argentina, che aveva invaso il territorio inglese delle Isole Falkland, andò prima a Londra e poi a Buenos Aires, dopo aver inviato lettere ai leader dei due Paesi per scongiurarli di smettere, intavolare trattative, evitare sofferenze alla popolazione. Il generale Gualtieri e Margareth Thatcher non presero in considerazione le parole del Papa, nessuna risposta, nessun ripensamento. C’era un viaggio già programmato da lì a pochi giorni a Londra. Wojtyla decise di andarci ugualmente e annunciò che subito dopo sarebbe volato anche in Argentina.

È la chiave della diplomazia vaticana che lavora con discrezione, ma che intreccia nel silenzio anche gesti clamorosi. Come appunto ha fatto Francesco percorrendo quei pochi metri per mettere piede nel territorio russo dell’ambasciata di Mosca. In questi giorni di guerra non ha mai taciuto. Ha pubblicato tweet in russo e in ucraino sui suoi account seguiti da milioni di persone. Perché questa è anche la prima guerra in Europa nel segno dei social a differenza della penultima nei Balcani. Ha telefonato al leader assediato di Kiev, ha parlato con l’arcivescovo greco-cattolico ucraino e ha indetto una giornata di preghiera e digiuno il 2 marzo mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima. Francesco come San Francesco, che ottocento anni fa andò direttamente in Egitto per trattare con il Sultano per la fine dei massacri della quinta Crociata.