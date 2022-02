(Foto by Atalanta)

I vincitori delle maglie del Christmas Match con Gasperini e Spagnolo (Foto by Atalanta)

Atalanta, su Bergamo Tv la consegna delle maglie dell’asta benefica Sabato 12 febbraio (ore 20) lo speciale a cura di Elisa Cucchi dedicato alla consegna delle 25 maglie dell’Atalanta per l’asta benefica del Christmas Match 2021.

Sabato 12 febbraio alle ore 20 su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming) andrà in onda lo speciale a cura di Elisa Cucchi dedicato alla consegna delle 25 maglie dell’Atalanta autografate per l’asta benefica del Christmas Match 2021. In questa occasione, all’interno del Gewiss Stadium di Bergamo, i tifosi hanno potuto incontrare l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini, accompagnato dal direttore operativo Roberto Spagnolo. L’assegno simbolico con il ricavato dell’iniziativa (35.120 euro) è stato consegnato all’Associazione Amici della Pediatria.

