Caravaggio, rapinano lo zaino a un tredicenne al luna park, denunciati tre ragazzini

L’episodio alle 17 di martedì 22 febbraio, all’interno del parco divertimenti allestito al polo fieristico di Treviglio, trasformato in gioioso luogo di ritrovo per molti ragazzini della zona . Non per tutti però, di sicuro non per il 13enne studente di Treviglio che è stato accerchiato dai tre giovani, rapidi poi a prendersi lo zaino. Immediata la reazione della vittima, che a gran voce ha chiesto aiuto, richiamando così l’attenzione dei due poliziotti in servizio all’interno del luna park. Gli uomini della Polizia di Stato stavano eseguendo il quotidiano pattugliamento e prontamente hanno individuato e bloccato i tre giovani rapinatori, poi portati in commissariato. Qui i tre ragazzini sono stati denunciati per rapina e segnalati al Tribunale dei minori di Brescia: per il più grande è scattata anche la denuncia per sostituzione di persona, avendo con sé il Green pass di un amico, e la sanzione amministrativa di 400 euro. In commissariato sono giunti poi i genitori dei tre minorenni, manifestando incredulità di fronte all’accaduto che ha visto protagonisti in negativo i loro figli. Il dirigente del commissariato, Marco Cadeddu, sui controlli ha spiegato: «L’operazione è il frutto di una mirata attività su Treviglio, per prevenire e combattere gli episodi di microcriminalità giovanile».