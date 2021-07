Fara, minacciano un anziano con un sasso e gli rubano lo scooter: due giovani denunciati Hanno 22 e 24 anni, dovranno rispondere di rapina in concorso e danneggiamento.

A seguito di mirata indagine, i carabinieri di Treviglio, nella mattinata di oggi hanno denunciato due pregiudicati di 24 e 22 anni rispettivamente di Seriate e Alzano Lombardo, entrambi per il reato di rapina in concorso e danneggiamento.

Da quanto accertato dai militari della Stazione di Fara Gera d’Adda, lo scorso 27 giugno, in tarda serata, i due avevano dapprima lanciato dei sassi in direzione di alcune autovetture in transito lungo la via Reseghetti di Fara, poi verso un’abitazione. Subito dopo avevano bloccato un ciclomotore in transito condotto da un anziano che, sotto minaccia di un grosso sasso, era stato rapinato del proprio scooter.

I due si erano quindi allontanati rapidamente a bordo del mezzo per le vie limitrofe fino a quando, identificati e raccolti plurimi indizi di colpevolezza nei loro confronti, gli investigatori hanno proceduto a deferirli alla locale Autorità giudiziaria a cui dovranno ora rispondere di questi reati.

