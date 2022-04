Alpini in cammino, la cerimonia conclusiva a Torino

cammino alpini

È intervenuto anche Raffaele, padre di Francesca e Giovanni, a cui saranno destinati i fondi raccolti. L’alpino di Pianico ha ringraziato i camminatori e gli organizzatori. Particolarmente gradite sono state le parole del comandante della Brigata Alpina Taurinense, il generale Nicola Piasente che ha sottolineato come i quattro Beati ricordati nel cammino degli alpini di Dio siano esempio di solidarietà per tutti gli alpini in congedo ed in armi, per rivolgersi ai bisogni della società moderna. Il cammino degli Alpini di Dio si è concluso con la visita della struttura del Cottolengo, il rinfresco nella foresteria e naturalmente il rientro a casa con un po’ di stanchezza da smaltire, ma tanta serenità nel cuore e tanti nuovi amici.