Bimbo di 7 anni muore al Papa Giovanni una settimana dopo l’incidente stradale Il piccolo era stato ricoverato in un primo momento all’Humanitas di Rozzano prima di essere trasferito all’ospedale di Bergamo in condizioni gravissime.

Un bambino di 7 anni di Ceranova (Pavia) è morto all’ospedale di Bergamo dove era ricoverato da una settimana, in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lo scorso 26 gennaio a Locate Triulzi (Milano). La mamma, che era al volante dell’auto, è indagata dalla Procura di Lodi per omicidio colposo. A darne notizia è il quotidiano «La Provincia pavese».

La vettura condotta dalla donna aveva invaso la corsia opposta, per cause ancora da accertare, scontrandosi con altre due automobili. Oltre al bambino erano stati ricoverati la mamma ed altre persone, che viaggiavano sulle altre due auto. Le condizioni più gravi sono subito parse quelle del piccolo di 7 anni, sottoposto ad un intervento chirurgico all’Humanitas di Rozzano (Milano) prima di essere trasferito all’ospedale di Bergamo dove ha cessato di vivere. La polizia locale di Locate Triulzi ha inviato una relazione alla Procura di Lodi.

La madre è stata sottoposta ai test tossicologici e all’alcol-test. La sua iscrizione nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo è un atto dovuto da parte della Procura per poter continuare gli accertamenti.

