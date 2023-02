Casati (Pd) boom di preferenze. Bene anche Franco, Magoni e Malanchini - Foto

Che fosse destinato a diventare consigliere regionale era prevedibile, ma il numero di preferenze ha superato ogni più rosea aspettativa, stiamo parlando di Davide Casati , sindaco di Scanzorosciate che sta ottenendo un vero e proprio plebiscito e chiuderà certamente la tornata elettorale come il bergamasco più votato in assoluto : quando mancano pochi seggi, il segretario provinciale del Pd ha ottenuto oltre 14.445 mila voti. Distanziando nel suo partito il consigliere uscente Jacopo Scandella che ha ottenuto 6.533 preferenze, un numero ingente che tuttavia ancora non è certo gli consenta di arrivare al Pirellone.

Nel Movimento 5Stelle è testa a testa tra Ja copo Gnocchi e Danilo Albani Rocchetti. Per ora prevale di una manciata di voti il primo 272 contro 265 e dovrebbe essere eletto come consigliere nonostante il pessimo risultato del suo partito che non ha superato il 3% delle preferenze.