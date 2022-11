Cinque defibrillatori, il dono di Fondazione Creberg a «Ragazzi On the Road». Venerdì la festa dei 15 anni

L’anniversario. Un «dono per la vita» di Fondazione Creberg in occasione della ricorrenza dei 15 anni del progetto educativo. L’associazione li consegnerà ad altrettante istituzioni nel corso di un evento in programma l’11 novembre al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, per celebrare lo speciale anniversario e gli obiettivi raggiunti, alla presenza di autorità, istituzioni e una rappresentanza degli oltre 800 giovani coinvolti negli anni.

Un gesto di speranza, un gesto salvavita. Si è svolta lunedì 7 novembre la consegna da parte della Fondazione Credito Bergamasco di cinque defibrillatori all’Associazione Socio-Educativa «Ragazzi On the Road». È stato il presidente della Fondazione, Angelo Piazzoli, a consegnare al vicepresidente dell’associazione Alessandro Invernici, i cinque apparecchi semiautomatici che a loro volta saranno donati ad altrettante istituzioni di Bergamo e Brescia.

La Fondazione Credito Bergamasco – che da anni supporta e sostiene il progetto «Ragazzi On the Road» - ha scelto di confermare e rafforzare il rapporto di collaborazione con l’Associazione in occasione del quindicesimo anno di avvio dell’iniziativa che permette a studenti tra i 16 e i 20 anni di vestire i panni di autorità, istituzioni, polizie locali, forze dell’ordine e soccorritori per capire l’importanza delle regole, della prevenzione e della sicurezza, in particolare stradale.

Il progetto è nato nel 2007 proprio “on the road”, sulle strade della Valle Seriana, grazie all’idea del giornalista Alessandro Invernici e dell’agente di Polizia Locale Giuseppe Fuschino. Una condivisione di intenti che ha portato a un vero e proprio format didattico esportato in Bergamasca, in Lombardia ed in espansione in altre province italiane.

Con la donazione prosegue il progetto «Un dono per la vita» che, dall’inizio del 2022, ha già donato dieci defibrillatori ad altrettante istituzioni bergamasche con l’obiettivo di lanciare un segnale di rinascita, anche grazie alla partnership con Domitys Quarto Verde, divenuta la sede del gruppo. Presenti alla consegna dei defibrillatori, avvenuta presso la sede della Fondazione Credito Bergamasco, il presidente Angelo Piazzoli e il segretario generale Alessandro Guerini, mentre per l’Associazione socioeducativa “Ragazzi On the Road” il vicepresidente Alessandro Invernici.

«Siamo orgogliosi di poter proseguire questa nostra missione: il progetto ha come protagonisti i più giovani a cui ci rivolgiamo e a cui sentiamo, nel nostro piccolo, di infondere una nuova consapevolezza, affiancandoli alle istituzioni ed alle forze dell’ordine» ha affermato il vicepresidente dell’Associazione Alessandro Invernici. «Siamo molto grati alla Fondazione Credito Bergamasco per la sensibilità, il gesto e la generosità. Con questi cinque defibrillatori sentiamo di poterci rendere utili per la società, aumentando la possibilità di salvare vite» ha dichiarato il presidente dell’Associazione Egidio Provenzi.

«Siamo da sempre vicini all’Associazione Ragazzi On the Road – evidenzia Angelo Piazzoli, Presidente di Fondazione Creberg – per l’innovativa attività di sensibilizzazione e di educazione alla legalità e alla sicurezza stradale con l’obiettivo di accrescere, nelle nuove generazioni, maggiore sensibilità e senso civico. Nell’occasione dell’importante ricorrenza dell’associazione, ci è parso bello attestare la nostra ammirazione e vicinanza con un gesto concreto, la donazione di cinque defibrillatori che saranno poi devoluti da “Ragazzi on the Road” a importanti istituzioni. Questo impegno – sottolinea il presidente – prosegue i nostri importanti interventi per estendere l’uso dell’importante strumento salvavita. La Fondazione ha infatti da tempo avviato un articolato progetto volto a dotare strutture pubbliche ed enti scolastici di defibrillatori – per rispondere a necessità di eventuali emergenze a tutela della salute – e negli ultimi anni ha proceduto a numerose donazioni nei territori di sua pertinenza, provvedendo inoltre ad attività divulgative e formative».

«Nell’anno 2015 – ricorda Piazzoli – con il progetto «Ti farò battere forte il cuore» 18 defibrillatori furono donati ad Enti/Istituzioni/Parrocchie e posizionati in luoghi ad alto afflusso di persone (in Lovere, S. Pellegrino, Sarnico, Seriate, Stezzano, Grumello, Sotto il Monte…); furono inoltre attivati, per la formazione all’utilizzo del defibrillatore, i Centri del 118 delle varie zone donando a ciascuno gli strumenti necessari (Trainer Dae e Manichino). Nel corso del 2016 il medesimo progetto fu declinato nelle scuole attraverso la donazione di 12 defibrillatori installati presso le scuole secondarie di secondo grado (pubbliche e private) della Città di Bergamo (con l’organizzazione di un giorno di formazione per n. 700 studenti sul Sentierone nel Centro di Bergamo). L’iniziativa proseguì con la donazione, nell’anno 2018, di 2 defibrillatori alla Procura della Repubblica di Bergamo a disposizione del personale dipendente e degli utenti che quotidianamente frequentano gli uffici. Con il gesto odierno arriviamo a 37 strumenti donati e collocati sui nostri territori».

Riceveranno il “Dono per la vita” l’Associazione Polizia Locale di Bergamo e di Brescia, presto Capitali della Cultura, il Tribunale di Bergamo, luogo dove lo Stato, attraverso i Giudici, esercita la funzione giurisdizionale in ambito civile e penale, la Polizia Stradale di Bergamo, “on the road” giorno e notte e, attraverso il Comando provinciale di Bergamo, per la nuova sede della Compagnia dei Carabinieri di Clusone, in rappresentanza della Val Seriana dove il progetto ha preso il via nel 2007.

