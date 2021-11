Corteo no-pass a Milano, un giovane bergamasco tra i denunciati Un 24enne bergamasco tra le 11 persone denunciate dalla Polizia per il corteo di sabato pomeriggio a Milano. Sono in tutto 115 le persone identificate in vista dell’apertura di un’indagine della Procura.

Sono 11 – tra le quali un 24 bergamasco – le persone denunciate dalla Polizia per il corteo no Green pass, il sedicesimo, di ieri pomeriggio a Milano e 115 sono quelle identificate in vista dell’apertura di un’indagine della Procura. Le accuse a vario titolo sono manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. La manifestazione, che non ha seguito il percorso indicato dal Questore Giuseppe Petronzi, ha visto insulti e spintoni i giornalisti e gli operatori

Due sorelle di 47 e 54 anni sono state denunciate per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate. Un 21enne sardo è stato denunciato per il porto di un coltellino e per danneggiamento aggravato dopo che aveva imbrattato un veicolo della Polizia; due 23enni gemelli, ritenuti responsabili dell’aggressione al cronista in piazza Fontana, per il porto di un coltello e resistenza a pubblico ufficiale l’uno e per violenza privata l’altro; un 29enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e accensione pericolosa (di un fumogeno); un 39enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e violenza privata nei confronti di un giornalista; un 49enne per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, oltraggio a pubblico ufficiale e istigazione a disobbedire alle leggi; tre uomini, infine - un 24enne bergamasco, un 26enne e un 34enne lecchesi - per manifestazione non preavvisata, istigazione a disobbedire alle leggi, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Nei confronti di questi due ultimi cittadini lecchesi, il Questore Giuseppe Petronzi ha emesso il foglio di via obbligatorio dal comune di Milano per un anno.

Al corteo che si è diviso e ha creato disagi al traffico ha innescato, spiegano dalla Questura, numerose le proteste da parte di automobilisti, ma insulti dai balconi e dalle finestre di casa ai manifestanti e in un caso una secchiata d’acqua. Alla fine del corteo, le forze dell’ordine hanno bloccato fra via Anfossi e via Sciesa i manifestanti che sono stati fatti andare via solo dopo esser stati identificati. E in questo caso gli identificati sono stati 93; altri 23 sono stati identificati prima dell’inizio del corteo in piazza Fontana e una donna in viale Beatrice d’Este.

