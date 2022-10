Dal restyling del centro alle asfaltature, il punto sui cantieri in città: ecco tutte le vie

Opere pubbliche. Proseguono i lavori di miglioramento degli spazi pubblici in piazza Repubblica, viale Roma e via Zambonate, in arrivo nelle prossime settimane i «cantieri lampo» per il ripristino delle strade dove sono state posate la fibra ottica e dell’infrastruttura per l’erogazione di gas ed energia.

Proseguono i lavori di miglioramento degli spazi pubblici voluti dal Comune di Bergamo nelle aree centrali della città in vista anche dell’appuntamento con Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023. Ecco un aggiornamento sui principali cantieri in corso in centro città.

Piazza della Repubblica

Proprio a partire dalla prossima settimana – e per una ventina di giorni – andranno a conclusione i lavori che hanno rimesso a nuovo piazza della Repubblica, nel centro di Bergamo. Eliminati tutti i rattoppi d’asfalto tra i sampietrini lungo il controviale e i vialetti che attraversano l’area verde di fronte all’hotel San Marco, presto scompariranno anche le ultime imperfezioni rimaste nel tratto di porfido che collega l’ingresso dell’albergo a Viale Vittorio Emanuele e saranno recuperati alcuni dei cordoli danneggiati intorno alle aree verdi.

Piazza della Repubblica Per riqualificare la parte stradale di piazzale della Repubblica il Comune ha investito circa 90 mila euro e l’intervento verrà articolato in tre fasi successive per limitare i disagi alle attività che con le loro vetrine si affacciano sulla piazza.

Non solo strada e porfido: il Comune di Bergamo ha anche completato l’intervento per riqualificare le aiuole, nelle quali sono stati piantati gli arbusti mancanti e rimesso a nuovo il prato, e anche per sostituire la vecchia e danneggiata vasca della fontana con una nuova zona verde, ricca di piante, arbusti, fiori e nuovi arredi. Una piazza quindi più verde, più elegante e decorosa.

Viale Roma

Si sono spostati sulla corsia lato Piazza Matteotti i lavori per la sistemazione della pavimentazione lungo viale Roma, intervento voluto dal Comune di Bergamo per collegare il centro Piacentiniano, ovvero Largo Gavazzeni e il Sentierone con piazza Matteotti e via XX Settembre.

A cantiere completato il livello della strada nel tratto di intervento sarà pari a quello dei nuovi percorsi pedonali e carrali di via XX Settembre e via Tasso. Il tratto oggetto di intervento è caratterizzato da fasce di materiale in granito: in particolare, all’altezza del Sentierone vengono proposte lastre rettangolari in granito stellato Sanfedelino, di spessore 10 centimetri, dalla superficie bocciardata (cioè leggermente corrugata), della stessa tipologia di quelle esistenti. In corrispondenza dei percorsi pedonali alberati è prolungata la pavimentazione in lastre di granito, posate in corsi paralleli, presente nella parte terminale dei percorsi alberati. In corrispondenza dei percorsi carrali di via XX Settembre e via Tasso, si sta lavorando invece con una pavimentazione in cubetti di granito grigio, pezzatura, posati a corsi paralleli ed intervallati da un doppio corso di lastre in granito grigio.

Anche nella seconda fase del cantiere la via non chiude al traffico. Ci vorranno circa 6-7 settimane per completare il cantiere. Da due corsie per ogni senso di marcia, via Roma è passata – nel tratto interessato – a corsia unica per senso di marcia: durante la nuova fase di intervento, l’attraversamento pedonale è spostato in corrispondenza della Torre dei Caduti.

Via Zambonate

Manca sempre meno alla conclusione dei lavori di allargamento dei marciapiedi e sistemazione complessiva degli spazi di via Zambonate. Mancano solo pochi giorni all’arrivo della pensilina del trasporto pubblico che sarà collocata in prossimità di largo Cinque Vie: dopo l’installazione dei nuovi pali dell’illuminazione pubblica, quindi, i lavori per la rivitalizzazione della via potranno essere considerati completati.

In questi giorni sono state anche posate le nuove sedute componibili, affiancate a fioriere in acciaio corten che ospitano arbusti, fiori e piante di piccolo taglio. L’arredo urbano è stato posato per non interferire e, anzi, essere complementari ai dehors che saranno eventualmente posati lungo la via.

Il progetto di riqualificazione degli spazi aperti di via Zambonate ha previsto il ridisegno della strada e delle aree di sosta, con l’allargamento dei marciapiedi e il completo ripensamento degli spazi adibiti a parcheggio (ridimensionamento dell’attuale area adibita a parcheggio motorini fronte banca presente nel tratto tra lago V vie e via Quarenghi, il dislocamento dei parcheggi per residenti presenti nel tratto tra via Quarenghi e Largo medaglie d’oro); sono rimaste le aree adibite a carico/scarico e i parcheggi per persone diversamente abili (questi ultimi portati da due a tre). L’allargamento dello spazio pedonale ha lo scopo di creare maggiore sicurezza agli utenti deboli e offrire la possibilità di utilizzo di spazi esterni ai commercianti presenti nella zona. Già alcuni dehors sono in fase di posizionamento lungo la via.

Il cantiere ha previsto la sostituzione e il ripristino di buona parte della pavimentazione dei marciapiedi esistenti. In particolare sono stati sostituiti i manti precedentemente in asfalto nel tratto tra via Quarenghi e Largo Cinque vie, e in cemento nel tratto tra Largo Cinque Vie e via Quarenghi, oltre alla sostituzione della pavimentazione danneggiata con una pavimentazione in pietra. All’incrocio tra via Zambonate Quarenghi è stata completata la realizzazione di una nuova pavimentazione in cubetti di porfido. La strada è stata inoltre completamente riasfaltata.

Bagni pubblici di via Tiraboschi

Conclusi i lavori per la realizzazione dei nuovi bagni pubblici di via Tiraboschi: deve ora essere affidato il servizio di gestione dei nuovi servizi igienici, necessario per poter aprire i nuovi bagni del centro cittadino. I due bagni (uno per le donne, l’altro per gli uomini ed entrambi a norma per gli invalidi) sono stati realizzati in acciaio inox e per combattere la diffusione del Covid si sanificano automaticamente dopo ogni utilizzo. Inoltre, all’interno di ognuno è installato un totem dedicato per le persone con stomia. I nuovi bagni pubblici, un progetto del valore di 300 mila euro, sono stati realizzati nei locali che un tempo ospitavano alcuni uffici dell’Atb e che, in tempi più recenti, sono stati occupati da una porzione dell’ufficio tributi comunale, che poi è stata trasferita.

All’interno è stata realizzata una sorta di guardiola e il Comune sta lavorando per attivare un ulteriore servizio di vigilanza. Per accedervi si dovrà utilizzare la tessera sanitaria, oppure inserire 50 centesimi in una gettoniera Per il momento non sono stati ancora decisi gli orari di apertura, ma è probabile che rimangano in funzione dalle 8 alle 20. Quando i bagni non saranno fruibili, una serranda automatizzata ne chiuderà l’accesso, che avviene attraverso una porta scorrevole automatizzata posta all’interno di un piccolo portico d’ingresso, abbellito da piastrelle che ricordano il marmo.

Proseguono, infine, secondo il cronoprogramma i lavori per la riqualificazione del terzo lotto del centro Piacentiniano (la cui conclusione è prevista per la fine dell’anno) e quelli per la pulitura della Torre dei Caduti (l’Amministrazione punta a concludere i lavori entro il prossimo 4 novembre).

Fibra ottica e gas, ripristini stradali

Dopo i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati nei mesi scorsi, sono in arrivo nelle prossime settimane i cantieri lampo per il ripristino delle strade su cui le società OpenFiber (qui tutto quel che c’è da sapere sui ripristini stradali della società e Unareti sono intervenute rispettivamente per la posa della fibra ottica e dell’infrastruttura per l’erogazione di gas ed energia. Molte le strade coinvolte dai lavori di asfaltatura (che non sono a carico del Comune di Bergamo), la gran parte dei quali si svolgeranno nel fine settimana per impattare il meno possibile sulla viabilità dei giorni lavorativi.

Vediamo quali strade sono coinvolte (per rendere disponibili le modifiche alla viabilità in tempo reale, il Comune di Bergamo ha aderito al servizio ACI Luceverde, disponibile al link bergamo.luceverde.it).

• Dalle ore 09.00 di lunedì 17 ottobre 2022 e fino alle ore 18.00 di mercoledì 30 novembre 2022 nelle vie Bronzetti, Via Corridoni, Via Bianzana, Via Pitentino e Via Frizzoni (lavorazioni da eseguirsi preferibilmente nel fine settimana)

- divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area oggetto dei lavori stradali di ripristino;

- istituzione del limite di velocità di 30 KM/h

- restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato e regolato da movieri se trattasi di strade a doppio senso di circolazione

- restringimento della carreggiata a vista se trattasi di strade a senso unico di marcia

- divieto di transito ciclo-pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiedi opposto a quello interessato dai lavori, mediante il posizionamento di idonea segnaletica di deviazione nei pressi gli attraversamenti pedonali più prossimi alla occupazione, oppure con deviazione dei pedoni a margine della occupazione secondo necessità

• Dalle ore 09.00 di lunedì 17 ottobre 2022 e fino alle ore 18.00 di mercoledì 30 novembre 2022 nelle vie Cairoli, Via Barzizza, Via Milazzo, Via Longo, Via Degli Albani, Via Da Rosciate, Via Maglio Del Rame, Via Muraine, Via Mazzi, Via del Galgario e Via Codussi

- divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area oggetto dei lavori stradali di ripristino;

- istituzione del limite di velocità di 30 KM/h

- restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato e regolato da movieri se trattasi di strade a doppio senso di circolazione

- restringimento della carreggiata a vista se trattasi di strade a senso unico di marcia

- divieto di transito ciclo-pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiedi opposto a quello interessato dai lavori, mediante il posizionamento di idonea segnaletica di deviazione nei pressi gli attraversamenti pedonali più prossimi alla occupazione, oppure con deviazione dei pedoni a margine della occupazione secondo necessità

• dalle ore 9.00 di lunedì 7 novembre 2022 e fino alle ore 19.00 di mercoledì 30 novembre 2022 nelle vie San Bernardino, Via Greppi, Via Carnovali, Via Previtali, Via San Giorgio, Via Autostrada e Largo Tironi (lavorazioni da eseguirsi preferibilmente nel fine settimana)

- divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area oggetto dei lavori stradali di ripristino;

- istituzione del limite di velocità di 30 KM/h

- restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato e regolato da movieri se trattasi di strade a doppio senso di circolazione

- restringimento della carreggiata a vista se trattasi di strade a senso unico di marcia

- divieto di transito ciclo-pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiedi opposto a quello interessato dai lavori, mediante il posizionamento di idonea segnaletica di deviazione nei pressi gli attraversamenti pedonali più prossimi alla occupazione, oppure con deviazione dei pedoni a margine della occupazione secondo necessità nelle vie Lorenzi, Via Falcone, Via Carpinoni, Via Lotto, Via Magrini, Via Berizzi, Via Elba, Via Spino, Via San Tomaso de Calvi, Via Sardegna, Via Sicilia, Via Caprera e Via Calzecchi Onesti

- divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata in tutti gli stalli rientranti nell’area oggetto dei lavori stradali di ripristino;

- istituzione del limite di velocità di 30 KM/h

- restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato e regolato da movieri se trattasi di strade a doppio senso di circolazione

- restringimento della carreggiata a vista se trattasi di strade a senso unico di marcia

- divieto di transito ciclo-pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiedi opposto a quello interessato dai lavori, mediante il posizionamento di idonea segnaletica di deviazione nei pressi gli attraversamenti pedonali più prossimi alla occupazione, oppure con deviazione dei pedoni a margine della occupazione secondo necessità

• dalle ore 9.00 di lunedì 24 ottobre 2022 e fino alle ore 19.00 di giovedì 10 novembre 2022 in Via Baschenis nel tratto compreso tra Via San Giorgio e Via Don Luigi Palazzolo (lavori da eseguire verso fine settimana)

- istituzione del senso unico di marcia in direzione di via San Giorgio

- istituzione del limite di velocità di 30 KM/h

- divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli rientranti nell’area di cantiere

- divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul lato opposto rispetto a quello interessato dai lavori, con installazione di idonea segnaletica da posizionare presso i passaggi pedonali più prossimi all’occupazione

• in Via Trecourt, Via Gaffuri, Via Broseta e Piazza Risorgimento

-restringimento della carreggiata a vista nelle strade a senso unico di marcia

- istituzione del senso unico alternato e regolato da movieri nelle strade a doppio senso di circolazione

- istituzione del limite di velocità di 30 KM/h

- divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli rientranti nell’area di cantiere

- divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul lato opposto rispetto a quello interessato dai lavori, con installazione di idonea segnaletica da posizionare presso i passaggi pedonali più prossimi all’occupazione

• in Via Pezzotta

-divieto di transito veicolare eccetto i mezzi di cantiere e i residenti frontisti compatibilmente con le fasi operative del cantiere e la sicurezza degli operai

• dalle ore 7.30 di giovedì 20 ottobre 2022 e fino alle ore 18.00 di venerdì 21 ottobre 2022 in Via Berlendis

-strada a fondo chiuso

- divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i mezzi di cantiere e i residenti frontisti

- compatibilmente con le fasi operative del cantiere e la sicurezza degli operai istituzione del limite di velocità di 30 KM/h

- divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli rientranti nell’area di cantiere