Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 19 Gennaio 2026

Dal telefono al citofono, ogni giorno 12 truffe nella Bergamasca

IL FENOMENO. Nel 2025 oltre 4.500 episodi: dato su del 52,6% rispetto al 2019. L’identikit della vittima: anziana e sola in casa mentre il malvivente è «pendolare». Sul giornale in edicola lunedì 19 gennaio la rassegna con le varie casistiche e i consigli per evitare i raggiri.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore
Dopo un primo contatto al telefono, i truffatori si presentano di persona dalla vittima, tentando di carpirne la buona fede
Dopo un primo contatto al telefono, i truffatori si presentano di persona dalla vittima, tentando di carpirne la buona fede

Partono solitamente del telefono per «tastare» il terreno e capire se possono poi andare a colpire di persona, passando al citofono della vittima designata. Solitamente un anziano, ma non solo. Sono i truffatori che operano – on e offline – anche a Bergamo e provincia. Un fenomeno preoccupante e che, a guardare i dati, non dà segni di diminuzione: l’ultimo dato parla infatti di una media di 12 episodi denunciati ogni giorno a Bergamo e provincia. Cui si sommano, inevitabilmente, anche tutti i casi che non vengono denunciati, solitamente, nel caso delle truffe agli anziani, perché la vittima, una volta compreso il raggiro, tende a vergognarsene e spesso a non comunicarlo neppure ai proprio congiunti, a partire dai figli.

Il fenomeno

Non potendo più mettere a segno dei furti nelle abitazioni non più lasciate vuote, i ladri si sono trasformati in truffatori

Di fatti invece denunciati anche le cronache delle ultime settimane nella Bergamasca sono tristemente ricche. Quello dei raggiri – tecnicamente «schedati» nelle statistiche come «truffe e frodi informatiche» – era stato un tipo di reato che nemmeno la pandemia da Covid-19, ormai quasi sei anni fa, era riuscita a debellare: anzi, molti malviventi di altri «settori» criminali si erano dovuti reinventare – avevano ricostruito le forze dell’ordine – proprio per adeguarsi ai vari lockdown e agli altri provvedimenti attuati per contrastare la diffusione del virus. Non potendo, per esempio, più mettere a segno dei furti nelle abitazioni non più lasciate vuote da chi, anziché lavorare in sede, era in smart-working, i ladri si erano trasformati in truffatori, specializzandosi – se così possiamo dire – proprio nelle truffe da remoto.

Nel caso delle truffe agli anziani, la vittima, una volta compreso il raggiro, tende a vergognarsene e spesso a non comunicarlo neppure ai proprio congiunti, a partire dai figli

Le vittime sono spesso donne anziane che vivono da sole
Le vittime sono spesso donne anziane che vivono da sole

Tant’è vero che quell’anno il dato delle truffe denunciate – soprattutto informatiche – era stato di ben 3.460, contro le «sole» 2.948 del 2019: un aumento pari al 17,3% in dodici mesi. E rispetto, per esempio, al 2014, il dato era cresciuto di oltre mille denunce, salendo dalle allora 2.408 appunto alle 3.460 del 2020: un aumento percentuale del 43,6%. Il problema è che negli anni successivi il fenomeno non è diminuito: se nel 2020 (e in parte anche nel 2021) la maggior parte dei reati classici avevano registrato, per i motivi già spiegati, una consistente riduzione (per fare un esempio, i furti in abitazione denunciati nel 2019 erano stati 2.841, scesi a 1.721 nell’anno dello scoppio della pandemia) per poi lentamente riprendere, le truffe sono rimaste costanti negli anni. Lo dicono sempre i report.

Nel 2014 le denunce erano state appunto 2.408, nel 2019 erano salite a 2.948 e nel 2020 si era arrivati all’allora record di 3.460 denunce. Gli anni seguenti non erano però purtroppo stati da meno: per esempio nel 2023, ormai tre anni fa, si erano sfiorati i cinquemila casi denunciati (precisamente, 4.993), con una lieve diminuzione nel 2024, quando le denunce furono 4.365 (un calo percentuale pari al 12,5%). E per il 2025? Il dato ufficiale, quello che in gergo si dice «consolidato» e che viene impiegato ai fini statistici, ancora non è disponibile: la stima previsionale parla di circa 4.500 episodi denunciati a polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizie locali. In media, appunto, una dozzina di raggiri ai danni dei bergamaschi ogni giorno. Un dato cresciuto del 52,6% rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemia.

Le truffe sono cresciute del 52,6% rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemia

L’«identikit» della vittima

E della potenziale vittima le forze dell’ordine hanno anche stilato una sorta di identikit: a finire nel mirino dei truffatori sono soprattutto persone anziane, di entrambi i sessi con leggera prevalenza femminile, residenti da soli, in possesso di un telefono con un numero fisso, abitanti in grossi complessi residenziali e con familiari prossimi possibilmente non domiciliati nello stesso Comune. Il truffatore, di contro, è invece un professionista: i colpi vengono infatti preparati nel dettaglio, con una sorta di «indagine» sulla potenziale vittima, che viene – come detto – prima contattata telefonicamente e poi, quando il malvivente ha capito che potrebbe cascare nel raggiro, avvicinata di persona. A quel punto, però, il truffatore sa già molto della persona che vuole raggirare: che lavoro faceva prima di andare in pensione, come si chiamano i figli, dove vivono. Il truffatore è inoltre un pendolare: non vive a Bergamo. Ci viene, spesso in treno, solo per mettere a segno quella che è l’ultima fase del suo piano: la parte operativa. Che solitamente, purtroppo, va a segno.

Approfondisci l'argomento sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo: sul giornale in edicola lunedì 19 gennaio la rassegna con le varie casistiche e i consigli per evitare i raggiri.
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Questioni sociali (generico)
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
famiglia
Fabio Conti
Polizia di Stato
Carabinieri
Guardia di Finanza
Polizie locali
Truffe