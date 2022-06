Elezioni, dalle 14 lo spoglio: i sindaci per 17 Comuni - Segui la diretta dei risultati

Prende il via alle 14 di lunedì 13 giugno lo spoglio delle schede elettorali nei 17 Comuni della Bergamasca interessati dal voto delle amministrative. È possibile seguire qui la diretta dalle urne:

Alle 14.39 è arrivata da Blello la conferma della rielezione di Luigi Mazzucotelli della lista «Blello prima di tutto». Nel paesino di 125 abitanti si sfidavano addirittura tre liste: il primo cittadino uscente ha ottenuto il 66,13% di preferenze con 41 voti. Venti preferenze per Rota Annalisa (lista «2022 Più Blello») e una sola per Francesca Micheletti (Partito Gay per i diritti Lgbt+).