Finge di soffiare nell’alcoltest dopo un incidente a Bergamo: denunciato automobilista

Una ragazza di 18 anni, residente in città, è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, nello scontro tra la sua moto, uno scooter, e un’auto, domenica 19 gennaio attorno alle 19 in largo Porta Nuova, a Bergamo. La giovane arrivava da via Tiraboschi, l’auto stava svoltandoci arrivando da viale Papa Giovanni quando si sono scontrati.