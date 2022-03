Il pianista bergamasco Davide Locatelli suona «Imagine» davanti al Consolato ucraino di Milano: «Inno di pace» - Video

Questa mattina, martedì 1° marzo, il pianista e compositore bergamasco Davide Locatelli, di Valbrembo, ha improvvisato un’esibizione al piano davanti al Consolato Generale d’Ucraina a Milano interpretando «Imagine» , il brano di John Lennon diventato inno universale di pace, per lanciare un messaggio contro ogni forma di guerra ed esprimere attraverso la musica la propria solidarietà al popolo ucraino. «La musica - ha detto il giovane musicista all’Ansa - è sempre stata uno strumento comunicativo di pace. “Imagine” è un inno di speranza e vuole immaginare un mondo dove non ci siano più guerre e tutti gli esseri umani vivano in pace, tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo triste momento. Penso che ognuno di noi possa contribuire, con la propria arte, a lanciare un messaggio di pace affinché non ci siano mai guerre. Io ho deciso di farlo con un pianoforte di fronte al consolato ucraino a Milano». Ecco il filmato.