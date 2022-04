In carcere inaugurato il laboratorio tessile. «Professionalità, solidarietà e speranza» - Foto

«Accolgo con meraviglia – ha detto il vescovo – questa nuova iniziativa che mi evoca una condizione che viviamo in questi giorni di Pasqua e in questi tempi. In carcere le persone sono costrette a vivere a distanza ravvicinata, accomunate però da un sentimento di solitudine e abbandono. Ma mi sembra anche che le persone recluse, proprio per quello che accade “attorno” al carcere, possano percepire che non sono abbandonate. Il progetto ha una valenza positiva per chi è coinvolto, ma anche per i soggetti che lo promuovono, dando vita a una rete di rapporti e collaborazione. Il nome “Ricucendo” mi fa pensare a quell’arte giapponese che ricompone i vasi rotti con l’oro. In questo caso l’oro è la professionalità, la solidarietà, la speranza che rende un insieme di pezzi un oggetto ancora più bello».