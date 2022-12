Le tradizioni più belle: ecco la Capanna de «L’Eco». Quest’anno ancora più «buona»

Con l’avvicinarsi del Natale tornano le tradizioni più belle. Proprio come la «Capanna di Natale» de L’Eco di Bergamo in piazza Vittorio Veneto che, voluta da monsignor Andrea Spada nel 1951, accompagna da più settant’anni le festività natalizie dei bergamaschi. Da venerdì 2 dicembre, con l’arrivo della statua di Santa Lucia, si potrà visitare il suo primo allestimento che quest’anno si avvale anche di un nuovo contributo: Santa Lucia è stata infatti vestita di tutto punto grazie alle ragazze impegnate nel laboratorio D|Tantemani della cooperativa Patronato San Vincenzo. Come spiega la referente del laboratorio Francesca Moroni «l’idea è nata insieme a Sesaab (il gruppo editoriale a cui fa capo anche L’Eco di Bergamo, ndr) e ci ha riempito di orgoglio, oltre che caricato di una grande responsabilità, vista l’importanza che questa ricorrenza ha per tutti i bergamaschi».

La tradizionale Capanna di Natale de L’Eco di Bergamo

(Foto di Yuri Colleoni)

«Questa commessa speciale - prosegue Moroni - è arrivata a inizio novembre e con il laboratorio D|Tantemani ci siamo subito messi all’opera per preparate gli abiti, partendo da una camicetta creata da un ragazzo tirocinante di sartoria proveniente dal Mali e ospite del Patronato. A questo punto, grazie alle ragazze che lavorano nel laboratorio, abbiamo aggiunto la gonna e i dettagli, dopo aver scelto come colore un rosa antico, che ci riporta ad un’immagine poetica. Tutti i materiali utilizzati ci vengono donati o rappresentano parti di recupero, che noi cerchiamo di trasformare al meglio». «Oltre al vestito - conclude la responsabile del laboratorio - abbiamo pensato di impreziosire il velo e allo stesso tempo abbiamo dato un tocco più brillante alla corona. È stato molto bello far conoscere anche agli ospiti stranieri e a coloro che non sono di Bergamo la tradizione di Santa Lucia tramite un racconto di condivisione».

La Capanna di Natale de L'eco di Bergamo. Video di Yuri Colleoni