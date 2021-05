L’estate dei più giovani a Bergamo. Ecco le attività estive con Palazzo Frizzoni Vista la positiva esperienza nella gestione delle attività estive dello scorso anno mediante un Patto educativo di territorio («Estate insieme 2020») che, pur nel pieno dell’emergenza epidemiologica, ha consentito la realizzazione di un sistema territoriale di proposte estive, il Comune di Bergamo ripropone la stessa formula anche per l’estate 2021.

«In questi anni l’Amministrazione ha lavorato, in sinergia con le realtà del territorio, alla costruzione di azioni di sistema tra tutti i soggetti che, a diverso titolo, operano in campo educativo nella convinzione che l’educazione di qualità, in tutte le età, sia decisiva per la costruzione di legami sociali significativi nelle comunità. Il lavoro si è strutturato su tre assi portanti: la città come contesto inclusivo capace di valorizzare le differenze; la città come spazio che può generare benessere e opportunità per tutti; la città come luogo di governance partecipativa per il coordinamento di un sistema educativo integrato» spiega Palazzo Frizzoni.

«La sospensione o la riduzione delle attività scolastiche ed extrascolastiche ha generato una situazione di sofferenza tra i bambini e le bambine, tra i ragazzi e le ragazze della nostra città, oltre che problematiche di carattere sociale ed economico per le famiglie, ed in particolare per le donne, con un sovraccarico di lavoro e di compiti di cura e una sempre più difficile conciliazione – dichiara l’assessore all’Istruzione Loredana Poli –. È quanto emerge nella nostra esperienza quotidiana “sul campo”, ma soprattutto dall’indagine Ri-emergere Bergamo che ci ha restituito, poche settimane fa, un quadro di grande bisogno di socialità nei bambini e nelle bambine tra i 5 e gli 8 anni, e un grido di malessere tra i giovani di età compresa tra 9 e 19 anni che, nel 44% del campione, dichiara di non stare bene legando questo malessere alla mancanza di frequentazione degli amici e di libertà di movimento insieme ad una percezione maggiore delle emozioni negative».

«In questo contesto, e dentro una prospettiva di ripartenza capace di costruire il bene comune di tutti e per tutti e riaprire un orizzonte di fiducia nel futuro, appare evidente come anche l’allestimento del sistema di attività estive 2021 per la fascia 0-17 anni non possa prescindere dalla definizione di un Patto educativo di territorio di ampio respiro» aggiunge l’assessore Poli.

«Solo alleanze tra diversi soggetti in una dimensione di rete cooperativa possono leggere e interpretare i bisogni dei più giovani, a partire da quelli che vivono situazioni di vulnerabilità, e rispondere in modo adeguato attraverso proposte capaci di coniugare qualità ricreativa ed educativa, con rispetto dei diritti e accesso per tutti alle opportunità. Su questa cornice si colloca la convenzione tra servizi sociali e parrocchie cittadine finalizzata a sostenere economicamente la realizzazione delle attività estive con particolare riguardo alle situazioni di fragilità, non solo già note ai Servizi, ma di evidenza nel contesto di quartiere e di comunità. Un’alleanza multiattore quella del Patto educativo che rappresenta un modello di riferimento replicabile oltre il tempo estivo ed in altri ambiti di attività del sociale» afferma l’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina.

«Proprio per garantire a tutti il diritto a vivere esperienze di relazione e di socialità, nell’ambito delle attività estive promosse dal Patto educativo, viene promosso dall’Assessorato all’Istruzione e dai Servizi sociali, il progetto “Estate insieme per tutti 2021” che prevede interventi di qualità per quei minori con disabilità che fruiscono del servizio di assistenza educativa scolastica e intendono partecipare alle attività dei centri estivi» conclude Messina.

Il sistema cittadino degli interventi educativo-ricreativi per bambini/e e adolescenti della fascia di età 0-17 anni per l’estate 2021 sarà costituito dalle opportunità proposte da tutti i soggetti educativi che aderiranno al Patto educativo. Il Comune, da parte sua, mette in campo i seguenti servizi:

- centri estivi per bambini/e iscritti ai nidi comunali nell’anno educativo 2020/2021;

- ludoteche: iniziative aggregative e ludiche per gruppi stabili all’aria aperta utilizzando i parchi in cui sono inserite in sinergia con le realtà territoriali;

- attività ludiche, ricreative ed educative organizzate dai soggetti della città che si occupano di attività educative, ricreative, sportive, culturali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze;

- interventi di inclusione dei minori con disabilità nell’ambito della co-progettazione del Servizio per l’inclusione scolastica (progetto Estate insieme per tutti 2021), in accordo con le famiglie e con il servizio Servizi in favore dei Disabili;

- interventi di inclusione dei minori in situazione di fragilità socioeconomica in accordo con le famiglie e con il servizio Minori e famiglie;

- spazi giovanili di quartiere: iniziative aggregative di cittadinanza attiva all’aria aperta in collegamento con le realtà territoriali e attività animative per gruppi di ragazzi stabili.

Con l’obiettivo favorire la massima partecipazione alle attività estive, il Comune ha destinato 100.000,00 euro, provenienti dal Fondo di Mutuo Soccorso, per: il contenimento delle quote di frequenza a carico delle famiglie residenti in Bergamo con attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 25. 000,00 euro e che non usufruiscano di altre misure per il pagamento della medesima attività estiva; il sostegno delle situazioni di fragilità socioeconomica, in accordo con il Servizio sociale Minori e Famiglie; le progettualità sperimentali a contrasto delle povertà educative; il sostegno delle sinergie collaborative tra le varie realtà del territorio, con particolare riguardo alle reti territoriali e alle Reti di quartiere, che contribuiscono alla realizzazione delle attività estive attraverso forme sperimentali di collaborazione. Altri 180.000 euro, provenienti da risorse dedicate al Servizio di assistenza ad alunni svantaggiati del Comune, sono invece destinati al progetto di inclusione dei minori con disabilità.

«Accogliamo inoltre con favore la conferma della previsione di finanziamento delle attività estive da parte del governo. L’incremento di risorse sarà impiegato per rafforzare i sostegni sopra citati» spiega il Comune. Il contributo per il contenimento delle rette di frequenza sarà di:

- 50,00 euro a minore a settimana per fascia di età 0-5 anni

- 40,00 euro a minore a settimana per fascia di età 6-11 anni

- 30,00 euro a minore a settimana per fascia di età 12 -17 anni

Questi importi, dedotti direttamente dall’ente gestore della quota a carico della famiglia, saranno dimezzati in caso di frequenza part-time e saranno applicati per tariffe di frequenza settimanale a tempo pieno a persona superiore a € 60,00 e inferiore o uguale a € 250,00. I soggetti interessati a realizzare le attività estive nell’ambito del Patto educativo Estate insieme 2021 potranno partecipare alla manifestazione di interesse che sarà disponibile sul sito del Comune a partire da lunedì 24 maggio.

Per sostenere le associazioni e gli enti nella realizzazione del progetto Estate insieme 2021, e fornire le informazioni alle famiglie, saranno predisposte due pagine dedicate sul sito www.bambiniegenitori.bergamo.it nella sezione dedicata Attività estive 2021

Infine, per l’estate 2021 il sistema cittadino si arricchisce delle proposte che gli istituti comprensivi statali cittadini attueranno in applicazione del «Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio» del Ministero dell’istruzione che, per contrastare le conseguenze della pandemia soprattutto nelle famiglie a basso reddito e gli studenti con bisogni educativi speciali, prevede modalità innovative di coinvolgimento degli alunni. Gli Istituti Comprensivi della città e l’Assessorato all’Istruzione hanno ipotizzato un Protocollo di intesa per favorire il coordinamento delle attività. I dirigenti scolastici sono al lavoro per precisare tutti gli aspetti amministrativi alla luce delle circolari ministeriali e delle ultime indicazioni emanate.

