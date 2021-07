Maxi controllo nei locali notturni: a Curno scoperto un 21enne di Presezzo con un chilo di droga Durante i controlli sulle strade il sabato sera identificati circa 75 giovani e fermati decine di veicoli, contestando 6 infrazioni al Codice della strada .

Controlli mirati ai locali notturni della Bergamasca da parte dei carabinieri: nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio, in particolare, i militari della Compagnia di Bergamo si sono concentrati nella zona dell’hinterland, con il supporto dei Carabinieri del Nas di Brescia e dei cinofili di Orio al Serio, in collaborazione con personale della Polizia Locale e della Siae di Milano. Le verifiche, a 360 gradi all’interno e in prossimità dei locali, hanno riguardato anche il rispetto della normativa per il contenimento e la gestione del Covid-19.

Un 21enne trovato in possesso di un chilo di droga

In tarda serata, verso la mezzanotte, i militari dell’Arma hanno ispezionato tutti i locali notturni dell’hinterland cittadino, sottoponendo a controllo decine di persone. In particolare, all’interno di un locale a Curno, i militari hanno fermato un ventunenne in possesso di circa 20 grammi tra hashish e marijuana nascosti in uno zaino di cui aveva cercato vanamente di disfarsi. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, il giovane, residente a Presezzo, è stato trovato in possesso di ulteriori 800 grammi di marijuana e 200 grammi di hashish, posti sotto sequestro insieme ai telefoni cellulari in uso e al denaro in possesso.

Inoltre, al fine contrastare le stragi del sabato sera, i Carabinieri, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno effettuato diverse verifiche mirate alla guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, nel corso dei quali hanno identificato circa 75 giovani e controllato decine di veicoli, contestando 6 infrazioni al codice della strada.

