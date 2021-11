Picchiato dopo un incidente stradale nel Bresciano, gravissimo 32enne bergamasco Ricoverato all’ospedale Civile di Brescia per il pestaggio in seguito allo scontro tra due auto, avvenuto verso le 5 di domenica 7 novembre a Corte Franca (Brescia).

Un bergamasco di 32 anni è in condizioni gravissime all’ospedale Civile di Brescia dopo essere stato vittima di un pestaggio in seguito ad un incidente stradale avvenuto poco dopo le cinque di domenica 7 novembre in via Provinciale a Corte Franca (Brescia), lungo il tratto di strada nei pressi della discoteca Number One. Stando a quanto ricostruito dalla Stradale di Iseo fino ad ora, sembra che due auto abbiano avuto uno scontro frontale.

L’impatto avrebbe richiamato anche diverse persone appena uscite dal locale e attorno alle due auto coinvolte si sarebbero trovate in pochi minuti almeno una decina di persone. Per motivi da chiarire, una persona ancora non identificata avrebbe selvaggiamente picchiato uno dei due conducenti, il 32enne bergamasco appunto, rimasto poi a terra. Soccorso dalle ambulanze del 118 è stato trasferito, intubato, al Civile di Brescia in prognosi riservata.

Le altre persone coinvolte – ragazzi tra i 17 e u 25 anni – sono state medicate negli ospedali della zona e poi trasferite in caserma per essere ascoltate e raccogliere dunque elementi per capire cosa sia accaduto e chi abbia picchiato il bergamasco. Chi lo ha colpito sarebbe riuscito poi a scappare.

