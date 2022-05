Lotta ai rifiuti abbandonati sulle strade, la Provincia mette le telecamere

Telecamere posizionate sulle piazzole, per scoraggiare – o eventualmente «pizzicare» – chi abbandona rifiuti lungo le strade provinciali. È l’obiettivo del progetto pilota che la Provincia si appresta a lanciare grazie a fondi regionali. Con il contributo da 200mila euro del Pirellone (che allo stesso scopo ha stanziato 2,4 milioni in tutto a livello lombardo), infatti, Via Tasso intende acquistare e installare, in via sperimentale, sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e il controllo del «littering» (l’abbandono di rifiuti, appunto) lungo tre arterie che, in zone diverse del territorio, risultano particolarmente colpite dal problema.