Scappano alla Polizia, presi: cacciaviti nei pantaloni, denunciati due minorenni

Nella tarda mattinata di sabato 2 ottobre la Volante della Questura di Bergamo è intervenuta in via Allegretti, dove un cittadino aveva segnalato la presenza di due giovani sospetti intenti ad armeggiare nelle vicinanze di un cancello condominiale. Gli operatori della Polizia di Stato, giunti sul posto, non hanno trovato nessuno, ma si sono immediatamente spostati nelle vie limitrofe notando in via Broseta i due giovani che, alla vista della Volante, sono scappati verso il Parco Locatelli, nascondendosi all’interno di una siepe dove sono stati immediatamente rintracciati e fermati dagli agenti. Durante il controllo i due – minorenni, di origine croata con precedenti per furto – hanno estratto due lunghi cacciaviti che tenevano infilati nei pantaloni e di cui non hanno saputo giustificare il possesso. Entrambi sono stati denunciati alla Procura dei Minori. La Polizia sta facendo accertamenti per verificare se hanno commesso furti in abitazione in città.

