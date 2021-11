Taxi: confermato lo sciopero nazionale per mercoledì Dalle 8 alle 22 di mercoledì 24 novembre, corteo a Roma contro Ddl concorrenza.

Tutte le sigle sindacali dei tassisti hanno confermato lo sciopero generale per domani mercoledì 24 novembre. La protesta culminerà con un corteo a Roma al quale parteciperanno i tassisti provenienti da tutta Italia per manifestare in primis contro il Ddl concorrenza che secondo loro andrà a deregolamentare ulteriormente il settore a favore delle multinazionali. Previsti disagi anche a Bergamo e nel servizio collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio.

